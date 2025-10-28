Brenntag Aktie

Analysen 28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: Brenntag SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Experten haben ihre Prognosen für die Brenntag SE-Bilanz abgegeben.

Brenntag SE stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brenntag SE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,815 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,820 EUR je Aktie gewesen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,79 Milliarden EUR gegenüber 4,07 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,80 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,49 EUR, gegenüber 3,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 15,62 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,24 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

