DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Brenntag SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 61,14 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Brenntag SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,356 Brenntag SE-Aktien. Die gehaltenen Brenntag SE-Aktien wären am 28.10.2025 797,19 EUR wert, da der Schlussstand 48,74 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,28 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Brenntag SE eine Börsenbewertung in Höhe von 7,04 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Brenntag SE-Papiers fand am 29.03.2010 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Anteils belief sich damals auf 51,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at