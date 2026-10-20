Broadcom Aktie
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
|
20.10.2026 07:40:28
Broadcom Enters VMware Software Agreement With NTT DOCOMO To Advance Private Cloud
(RTTNews) - Broadcom (AVGO) announced that it has signed a 10-year agreement with NTT DOCOMO. The companies will align their long-term technology roadmaps to strengthen DOCOMO's service infrastructure. This is Broadcom Japan's first 10-year agreement covering licenses, technical assistance and maintenance support for VMware products, including VCF.
Paul Turner, Chief Product Officer, VMware Cloud Foundation Division, Broadcom, said: "With VMware Cloud Foundation at the core, Broadcom will provide a private cloud platform that runs virtual machines, containers, and AI workloads on a common foundation. Our engineering teams will work closely with DOCOMO's so the company can continue to deliver secure, reliable digital services quickly."
At last close on NasdaqGS, Broadcom shares were trading at $334.59.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Broadcom
|
15.10.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Broadcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Micron, Nvidia, Broadcom,. Accenture, LVMH, Hermes, Öl, Diesel - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
05.10.26
|Micron, Nvidia, Broadcom,. Accenture, LVMH, Hermes, Öl, Diesel - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
01.10.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Broadcom von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|297,85
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.