Broadcom Aktie
|300,15EUR
|-11,80EUR
|-3,78%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Broadcom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Stacy A. Rasgon bezog in einer am Montag vorliegenden Studie Stellung zur Debatte über KI-Sicherheit und eine mögliche Beschränkung der Geschwindigkeit des Ausbaus von KI-Modellen. Er sieht mehrere mögliche Szenarien, wobei es sich in vielen Fällen um unternehmerisches Kalkül handele. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass es den KI-Laboren tatsächlich Angst mache, wenn der Mensch die Kontrolle über die Künstliche Intelligenz verliere. Er glaubt aber nicht, dass ein geringeres Entwicklungstempo zwangsläufig auch verlangsamte Ausgaben bedeutet./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 575,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 347,90
|
Abst. Kursziel*:
65,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 346,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,13%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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|301,60
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|08:46
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|Bernstein Research
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|08:45
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