Broadcom Aktie
|312,50EUR
|1,70EUR
|0,55%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Outperform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 575,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 357,61
|
Abst. Kursziel*:
60,79%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 358,41
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,43%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
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18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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18.09.26
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17.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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10.09.26
|S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Broadcom-Aktie taucht ab: Quartalszahlen des US-Chipkonzerns übertreffen Erwartungen - Ausblick belastet (finanzen.at)
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
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03.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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|03.09.26
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|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|312,50
|0,55%
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|13:53
|Intel Market-Perform
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|NVIDIA Outperform
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|13:44
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|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK