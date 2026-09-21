Broadcom Aktie

312,50EUR 1,70EUR 0,55%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

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21.09.2026 13:58:47

Broadcom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Broadcom nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Bei Broadcom könnte sich die hohe Dynamik mit KI-Anwendungen in den zwei kommenden Jahren noch merklich beschleunigen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Konzern- sowie dem Finanzchef des Unternehmens./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Outperform
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 357,61 		Abst. Kursziel*:
60,79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 358,41 		Abst. Kursziel aktuell:
60,43%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Broadcom 312,50 0,55% Broadcom

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