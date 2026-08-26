Broadcom Aktie

307,40EUR 2,40EUR 0,79%
Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.08.2026 13:33:31

Broadcom Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
Unternehmen:
Broadcom 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 356,74 		Abst. Kursziel*:
12,13%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 356,74 		Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten

Analysen zu Broadcom

mehr Analysen
13:33 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
30.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.26 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
04.06.26 Broadcom Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadcom 305,85 0,28% Broadcom

Aktuelle Aktienanalysen

14:01 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
13:33 Broadcom Sector Perform RBC Capital Markets
11:34 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
11:30 Schoeller-Bleckmann Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:14 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
11:08 FACC kaufen Erste Group Bank
11:02 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 Eckert & Ziegler Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:59 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:54 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
09:44 ING Group Buy Deutsche Bank AG
09:43 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
09:23 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:08 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
09:07 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
09:06 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:59 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:57 Aroundtown Buy Warburg Research
08:32 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:19 OHB Outperform Oddo BHF
08:01 arGEN-X Buy UBS AG
07:30 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
07:07 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
07:06 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nagarro Hold Jefferies & Company Inc.
07:03 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
06:58 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:38 SAP Neutral UBS AG
25.08.26 Fielmann Halten DZ BANK
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.08.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
25.08.26 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
25.08.26 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 freenet Sell Goldman Sachs Group Inc.
25.08.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
25.08.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
25.08.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen