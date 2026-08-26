Broadcom Aktie
|307,40EUR
|2,40EUR
|0,79%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Srini Pajjuri geht optimistisch in den Quartalsbericht des KI-Konzerns, wie er am Dienstag schrieb. Pajjuri geht davon aus, dass die Erwartungen dank des Netzwerk-Geschäfts leicht übertroffen und die Geschäftsjahresziele etwas aufgestockt werden. Im Fokus stehe der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027. Die Nachfrage nach den KI-Chips (TPU) bleibe solide./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 16:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Sector Perform
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 356,74
|
Abst. Kursziel*:
12,13%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 356,74
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,13%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
21.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.08.26
|Optimismus in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|Erste Schätzungen: Broadcom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Freitagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Broadcom
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|305,85
|0,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:01
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|13:33
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:14
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|11:02
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:59
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:44
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|09:23
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:07
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|09:06
|Aroundtown Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|08:32
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|08:01
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|07:30
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nagarro Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|E.ON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:38
|SAP Neutral
|UBS AG
|25.08.26
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.26
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.