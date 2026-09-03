Broadcom Aktie
|295,35EUR
|-21,75EUR
|-6,86%
WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012
Broadcom Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Broadcom mit einem Kursziel von 470 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe positive Umsatzsignale für die Geschäftsjahre 2027 und 2028 gesendet und den langfristigen Nachfragetrend aufgezeigt, schrieb Timothy Arcuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Für bahnbrechend hält er sie allerdings nicht, da das Umsatzziel für 2028 nur geringfügig über den bisherigen Markterwartungen liege./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2026 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Broadcom Buy
|
Unternehmen:
Broadcom
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 470,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 367,24
|
Abst. Kursziel*:
27,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 343,38
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,87%
|
Analyst Name::
Timothy Arcuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Broadcom
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
15:33
|Broadcom-Aktie taucht ab: Quartalszahlen des US-Chipkonzerns übertreffen Erwartungen - Ausblick belastet (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Broadcom auf 540 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.09.26
|ROUNDUP: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant (dpa-AFX)
|
02.09.26
|Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
02.09.26
|Vor der Broadcom-Bilanz: ARK Invest setzt auf KI-Aktien und trennt sich von AMD und CrowdStrike (finanzen.at)
|
01.09.26
|Ausblick: Broadcom gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Broadcom
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Broadcom Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Broadcom
|296,25
|-6,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:44
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:05
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13:58
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:23
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:22
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:19
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|10:11
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|10:09
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|09:50
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:15
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:20
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:17
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|HUGO BOSS Halten
|DZ BANK
|02.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|VINCI Overweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|BAT Buy
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Continental Buy
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.