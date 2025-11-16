Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
16.11.2025 23:03:09
Bruchlandung für Boeing: Airbus vor Großauftrag von Billigflieger Flydubai
Airbus steht vor einem Großauftrag des Boeing-Stammkunden Flydubai über rund 100 Maschinen des Typs A321neo. Die Billigfluggesellschaft aus Dubai, die bisher ausschließlich auf Boeing setzt, verhandelt parallel auch über den Kauf von weiteren 737-Max-Jets.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
