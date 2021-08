"Buy the dip": Analysten raten trotz enttäuschenden Ausblicks zum Kauf der Amazon-Aktie

• Anleger reagieren enttäuscht auf Amazon-Ausblick• Analysten bleiben langfristig optimistisch• "Buy the dip"-Gelegenheit

Im zweiten Quartal konnte Amazon zwar weiter vom Trend zum Einkauf im Internet sowie florierenden Cloud-Diensten profitieren und steigerte seinen Umsatz um kräftige 27 Prozent. Doch die hohen Markterwartungen wurden damit dennoch verfehlt. Die Enttäuschung der Anleger wurde noch zusätzlich dadurch gesteigert, dass für das laufende Quartal eine Abschwächung prognostiziert wurde: Dank der fortschreitenden Impfkampagne könnten immer mehr Geschäfte wiedereröffnen und die Menschen würden infolge dessen auch weniger online einkaufen, warnte der Onlineriese. Die Amazon-Aktie reagierte darauf mit einem starken Kursrückgang.

Überhöhte Erwartungen

Doch einige Wall Street-Experten sehen im jüngsten Kursrücksetzer eine günstige Kaufgelegenheit. Laut "MarketWatch" verweist beispielsweise Neil Saunders, Managing Partner des Londoner Datenanalyse- und Beratungsunternehmens GlobalData, darauf, dass Amazon um 27 Prozent wachsen konnte, während der US-Online-Handel insgesamt gleichzeitig nur um 12,6 Prozent zulegte. Er macht die viel zu hohen Markterwartungen für den jüngsten Kurseinbruch verantwortlich, dabei sei es doch absehbar gewesen, dass sich das Onlinegeschäft wieder normalisiere, wenn die Menschen zu ihrem gewohnten Leben und Kaufverhalten zurückfinden.

Amazon-Aktie: Kaufgelegenheit?

Daneben sieht auch Shyam Patil, Analyst bei SIG Susquehanna, keinen Anlass zur Sorge. Zwar hat er das Kursziel für Amazon von 5.500 auf nur noch 5.000 Dollar gesenkt, dennoch hielt er an seinem positiven Rating fest. Es sei "eine klasse Zeit [um Amazon-Aktien] zu kaufen", so Patil. Langfristig gehe er bei Amazon von einem anhaltenden Wachstum, gestützt auf ein starkes E-Commerce-, Cloud- und Werbegeschäft, aus.

Auch Michael Lasser hat eine "Buy the dip"-Haltung: "In der Vergangenheit war es klug, Amazon-Aktien zu erwerben, wenn sie im Zuge eines Investment-Zyklus nachgaben. Wir halten es für weise, dies jetzt ebenfalls zu tun", zitiert "MarketWatch" den UBS-Analysten. Obwohl er das 12-Monats-Kursziel von ursprünglich 4.350 auf nur noch 4.020 Dollar absenkte, bekräftigte er sein "Buy"-Rating für die Amazon-Titel. Langfristig positiv stimmt ihn insbesondere Amazons dominierende Marktposition. So seien im zweiten Quartal allein auf Amazon 44 Prozent des Zuwachses bei den Online-Ausgaben entfallen - eine deutliche Steigerung zu den 36 Prozent, die es typischerweise während der letzten fünf Jahre waren.

Mit ihrem positiven Urteil stehen diese Analysten keinesfalls allein. So bewertet etwa die Credit Suisse den Onlineriesen mit "Outperform" und versah die Aktie mit einem Kursziel von 4.700 Dollar. Daneben beurteilte auch Edward Yruma, Analyst bei KeyBanc Capital Markets, das Amazon-Papier mit "Overweight", bei einem Kursziel von 4.000 Dollar.

