Analyse im Blick 05.11.2025 10:52:48

Buy von Deutsche Bank AG für QIAGEN-Aktie

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Jan Koch, der das QIAGEN-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Diagnostikspezialist habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Dies und auch die Erhöhung des Überschussziels sei allerdings durch den angekündigten Wechsel an der Unternehmensspitze, ein geringeres operatives Ergebnisziel und den aktuell schwächeren Umsatztrend überschattet worden.

Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von QIAGEN nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:35 Uhr 4,2 Prozent auf 37,99 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 132 797 QIAGEN-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 14,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

