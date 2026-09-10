BVB Aktie

BVB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Nach Kreislaufproblemen 10.09.2026 13:17:38

BVB-Aktie etwas fester: Update zu Karetsas

BVB-Aktie etwas fester: Update zu Karetsas

Borussia Dortmund geht von keinem längeren Ausfall von Offensivmann Konstantinos Karetsas aus.

Am Wochenende muss der BVB aber auf den 18 Jahre alten Griechen verzichten. Sportdirektor Ole Book gab am Donnerstag ein Update und schloss dessen Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn aus. "Klar ist, dass wir jetzt schon die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen und er demnach am Wochenende nicht bei uns dabei sein wird", sagte Book.

Der 18-Jährige war beim Dortmunder 3:2 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal wegen Kreislaufproblemen schon in der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Karetsas wurde mit einer Trage vom Platz und noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht.

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon auf den Grund gehen", sagte Book weiter. Lange soll Karetsas demnach wohl nicht ausfallen. "Wir sind da positiver Dinge und hoffen, dass er in näherer Zukunft wieder dabei ist", sagte Trainer Niko Kovac.

Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent höher bei 3,24 Euro.

/lap/DP/men

DORTMUND (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BVB-Aktie wenig bewegt: Emre Can fehlt im Champions-League-Aufgebot

Bildquelle: ninopavisic / Shutterstock.com

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Nachrichten

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

mehr Analysen
17.02.26 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BVB (Borussia Dortmund) 3,23 0,47% BVB (Borussia Dortmund)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegt sich im Donnerstagshandel aufwärts, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen