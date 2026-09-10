BVB Aktie
WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092
|Nach Kreislaufproblemen
|
10.09.2026 13:17:38
BVB-Aktie etwas fester: Update zu Karetsas
Am Wochenende muss der BVB aber auf den 18 Jahre alten Griechen verzichten. Sportdirektor Ole Book gab am Donnerstag ein Update und schloss dessen Einsatz am Samstag gegen den SC Paderborn aus. "Klar ist, dass wir jetzt schon die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen und er demnach am Wochenende nicht bei uns dabei sein wird", sagte Book.
Der 18-Jährige war beim Dortmunder 3:2 in der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal wegen Kreislaufproblemen schon in der ersten Hälfte ausgewechselt worden. Karetsas wurde mit einer Trage vom Platz und noch während des Spiels ins Krankenhaus gebracht.
"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon auf den Grund gehen", sagte Book weiter. Lange soll Karetsas demnach wohl nicht ausfallen. "Wir sind da positiver Dinge und hoffen, dass er in näherer Zukunft wieder dabei ist", sagte Trainer Niko Kovac.
Die BVB-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,15 Prozent höher bei 3,24 Euro.
/lap/DP/men
DORTMUND (dpa-AFX)
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