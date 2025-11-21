Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Schnelles Wachstum
|
21.11.2025 09:40:43
BYD-Aktie aber rot: China wird dieses Jahr nahezu 8 Millionen Elektroautos herstellen
Der Anstieg der Produktion in China ist auch deswegen bedeutsam, weil er schneller verläuft als das Wachstum bei den weltweiten Verkaufszahlen reiner Elektroautos. Diese waren nach Zahlen der Unternehmensberatung PwC im selben Zeitraum nur um 36 Prozent gestiegen. China steigert damit seinen Anteil an der weltweiten Produktion. Zum Vergleich: In Deutschland wurden in den ersten neun Monaten laut VDA-Zahlen knapp 916.000 reine Elektroautos gebaut.
Herausforderung für Autonation Deutschland
Größter Elektroauto-Produzent in China ist laut Dudenhöffer die Marke BYD, die inzwischen auch auf den europäischen Markt drängt. Mit knapp 1,6 Millionen ist sie fast für ein Viertel verantwortlich. Dahinter folgen Geely mit 836.000 und Tesla mit 603.000.
China baue seine Bedeutung als weltweites Zentrum für Elektroautos immer weiter aus, sagt Dudenhöfer. Für die Autonation Deutschland sei das eine große Herausforderung. Der Abstand zu China werde größer.
Am heutigen Freitag stand die BYD-Aktie in Hongkong dennoch unter Druck und büßte bis Handelsende um 2,57 Prozent ein auf 92,75 Hongkong-Dollar.
/ruc/DP/stk
BOCHUM (dpa-AFX)
