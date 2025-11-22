Cybertruck in der Krise 22.11.2025 01:51:00

Tesla-Aktie: Management-Turbulenzen - Drohen Verzögerungen bei Cybertruck und Model 3?

Tesla-Aktie: Management-Turbulenzen - Drohen Verzögerungen bei Cybertruck und Model 3?

Die Rücktrittswelle bei Tesla setzt sich weiter fort: Zwei weitere langjährige Tesla-Topmanager verlassen die Firma. Die Zukunft des Cybertrucks und Model 3 ist ungewiss.

• Tesla-Verkaufszahlen sinken
• Zwei weitere Tesla-Topmanager verlassen das Unternehmen
• Große Rückrufaktionen des Cybertrucks

Leiter des Cybertruck-, Model 3- und Model Y-Programms verlassen Tesla

Siddhant Awasthi, der als langjähriger Mitarbeiter das Cybertruck- und Model 3-Programm leitete, gab in einem X-Beitrag vom 10. November bekannt, dass er Tesla verlassen wird. Einen Grund für diese Entscheidung gab er nicht an. Auch Emmanuel Lamacchia, der das Model Y-Programm leitete, gab seinen Rückzug auf LinkedIn Anfang November bekannt.

Verkaufseinbußen beim Cybertruck

Die Verkaufszahlen des Tesla Cybertrucks sind seit seinem Medienhype im Jahr 2023 um fast 40 Prozent gesunken. Auch die Zulassungen von Cybertrucks in den USA sind im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent gefallen.

Im Mai wurden gemäß mehrerer Medienberichte mehr als 46.000 Einheiten wieder zurückgerufen. Grund dafür waren Teile der Außenverkleidung, die sich während der Fahrt gelöst haben. Im Oktober wurden rund 6.200 Einheiten aufgrund einer lockeren Offroad-Lichtleiste zurückgerufen.

Der Cybertruck stellt laut Branchenkennern ein kostspieliges Experiment mit großen Mängeln dar. Laut des European Business Magazine hat Tesla im Jahr 2025 rund 16.000 Cybertrucks verkauft. Musks Ziel von 250.000 Cybertrucks wurde somit deutlich verfehlt.

Preiserhöhung für Cybertruck

Tesla präsentierte im Oktober eine neue Standardversion des Model 3 und senkt damit den Einstiegspreis für dieses Modell, um die Nachfrage anzukurbeln.

Die Ungewissheit über einen Nachfolger von Awasthi erschwert jedoch das Einhalten der Produktionsziele und den Umgang mit einer sinkenden Nachfrage. Trotz geringer Nachfrage erhöht Tesla den Preis des Cybertrucks um rund 15.000 US-Dollar.

Elon Musk hat große Pläne

Tesla-Chef Elon Musks Pläne für das Unternehmen reichen bis hin zu einer Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar. Dieses Ziel ist Teil eines umfangreichen Vergütungspakets für Musk, das von den Tesla-Aktionären im November 2025 genehmigt wurde. Aufgrund sinkender Verkaufszahlen stehen Musks Visionen für die Zukunft des Unternehmens jedoch unter dem Zweifel der Aktionäre und des Marktes.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Warum die Tesla-Aktie 2026 vor einem neuen Wachstumszyklus stehen könnte

Bildquelle: Sergio Monti Photography / Shutterstock.com,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com,Jim Dyson/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
20.11.25 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen