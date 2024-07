CAC 40 aktuell: CAC 40 am Mittag mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,30 Prozent fester bei 7 632,83 Punkten. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,322 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,516 Prozent auf 7 573,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7 534,52 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 635,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 566,54 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, den Wert von 7 628,57 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.04.2024, einen Stand von 8 040,36 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wurde der CAC 40 mit 7 432,77 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,35 Prozent aufwärts. 8 259,19 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 56 416 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,273 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at