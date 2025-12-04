Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

04.12.2025 19:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Stellantis um zwei Stufen auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

04.12.25 Stellantis Kaufen DZ BANK
03.12.25 Stellantis Buy UBS AG
26.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
