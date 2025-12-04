Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
04.12.2025 19:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Stellantis um zwei Stufen auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Stellantis von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 7,50 auf 13,00 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf gleich zwei Gründe. So habe US-Präsident Donald Trump die Effizienzstandards seines Vorgängers einkassiert und in Europa zeichne sich die Aufweichung eines Verbrennerverbots bis 2035 ab. Dies sollte dem Autobauer "in die Karten spielen", schrieb er. Die Verbrennertechnologie begünstigt laut Volkert höhere Margen und zudem sinke zumindest vorerst der Druck, massiv in Elektro-/Batterietechnologie zu investieren./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:29 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 17:32 / MESZ
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|10,23
|4,57%
