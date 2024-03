CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung mit Gewinnen

Schlussendlich tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 0,22 Prozent fester bei 8 179,72 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,555 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,825 Prozent auf 8 228,71 Punkte an der Kurstafel, nach 8 161,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 139,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 229,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,046 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, wurde der CAC 40 mit 7 812,09 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 21.12.2023, mit 7 571,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der CAC 40 einen Wert von 7 112,91 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,62 Prozent aufwärts. Bei 8 229,25 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich derzeit Alstom (+ 4,04 Prozent auf 13,32 EUR), ArcelorMittal (+ 2,03 Prozent auf 24,94 EUR), STMicroelectronics (+ 1,70 Prozent auf 40,66 EUR), BNP Paribas (+ 1,67 Prozent auf 62,81 EUR) und Stellantis (+ 1,54 Prozent auf 27,05 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind hingegen Sanofi (-0,46 Prozent auf 87,15 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,15 Prozent auf 848,10 EUR), Kering (+ 0,48 Prozent auf 369,25 EUR), TotalEnergies (+ 0,58 Prozent auf 63,41 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (+ 0,90 Prozent auf 168,91 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 sticht die TotalEnergies-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 5 908 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 429,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 3,47 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at