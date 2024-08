CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in Rot

Am Freitag sinkt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,03 Prozent auf 7 245,04 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,239 Bio. Euro wert. In den Handel ging der CAC 40 0,169 Prozent höher bei 7 259,70 Punkten, nach 7 247,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 240,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 319,51 Zählern.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 2,05 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 09.07.2024, den Wert von 7 508,66 Punkten. Der CAC 40 stand vor drei Monaten, am 09.05.2024, bei 8 187,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 322,04 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,80 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 029,91 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 123 139 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 315,413 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,23 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at