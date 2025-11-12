Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitabler Pernod Ricard-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
CAC 40-Papier Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit der Pernod Ricard-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Pernod Ricard-Anteile bei 186,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,535 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45,12 EUR, da sich der Wert einer Pernod Ricard-Aktie am 11.11.2025 auf 84,36 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 54,88 Prozent verringert.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,03 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
