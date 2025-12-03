XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Pernod Ricard-Investition? 03.12.2025 10:04:23

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Pernod Ricard-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Pernod Ricard-Papier bei 105,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,950 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers auf 77,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 26,67 Prozent vermindert.

Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,80 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten