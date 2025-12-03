Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
03.12.2025 10:04:23
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete das Pernod Ricard-Papier bei 105,25 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,950 Pernod Ricard-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers auf 77,18 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 73,33 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 26,67 Prozent vermindert.
Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,80 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
