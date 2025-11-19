CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Pernod Ricard von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Pernod Ricard-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,215 Pernod Ricard-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 78,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 487,51 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,25 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Pernod Ricard betrug jüngst 20,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at