CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pernod Ricard-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Die Pernod Ricard-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Pernod Ricard-Papier 186,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,366 Pernod Ricard-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Pernod Ricard-Papiers auf 73,70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 395,49 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 395,49 EUR, was einer negativen Performance von 60,45 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Pernod Ricard eine Börsenbewertung in Höhe von 18,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at