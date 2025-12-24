CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pernod Ricard-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Pernod Ricard-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der Pernod Ricard-Aktie betrug an diesem Tag 105,00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,952 Pernod Ricard-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 69,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,90 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,57 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Pernod Ricard einen Börsenwert von 18,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at