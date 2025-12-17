Pernod Ricard Aktie

77,26EUR 1,02EUR 1,34%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

17.12.2025 10:07:31

Pernod Ricard Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Pernod Ricard von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das zweite Geschäftsquartal mit einem Umsatzschwund von 4,2 Prozent, wie aus seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Mitte Februar anstehenden Halbjahreszahlen hervorgeht. 2026 erwartet er ein weiterhin schwieriges Umfeld./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Hold
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76,72 € 		Abst. Kursziel*:
-2,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,93%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

