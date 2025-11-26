Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
|Profitable Pernod Ricard-Anlage?
|
26.11.2025 10:03:57
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Pernod Ricard-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 93,023 Pernod Ricard-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (78,62 EUR), wäre das Investment nun 7 313,49 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,87 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Pernod Ricard eine Marktkapitalisierung von 19,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!