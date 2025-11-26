CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Pernod Ricard-Aktien verlieren können.

Die Pernod Ricard-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Pernod Ricard-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 93,023 Pernod Ricard-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2025 gerechnet (78,62 EUR), wäre das Investment nun 7 313,49 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,87 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Pernod Ricard eine Marktkapitalisierung von 19,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at