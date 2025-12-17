Pernod Ricard Aktie

76,84EUR 0,60EUR 0,79%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

17.12.2025 12:44:00

Pernod Ricard Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Hartnäckige Schwäche in den USA und China belaste das zweite Quartal, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte Februar. Sie rechnet nun mit einem deutlicheren organischen Umsatzrückgang als bisher./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 17:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
76,36 € 		Abst. Kursziel*:
17,86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76,84 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

