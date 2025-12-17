Pernod Ricard Aktie
CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pernod Ricard-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Pernod Ricard-Aktie via Börse PAR ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 158,30 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Pernod Ricard-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,171 Pernod Ricard-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.12.2025 4 857,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 76,90 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -51,42 Prozent.
Alle Pernod Ricard-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,20 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
