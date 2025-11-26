Pernod Ricard Aktie

76,98EUR -2,30EUR -2,90%
Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

26.11.2025 06:34:00

Pernod Ricard Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pernod Ricard von 120 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti drückte den Papieren des Spirituosenherstellers am Dienstagabend im Rahmen ihres Jahresausblicks für die europäische Konsumgüterbranche allerdings den Stempel "Negative Catalyst Watch" auf und signalisiert damit zunächst Kursskepsis. Für Spirituosenhersteller ist die Expertin weiter sehr pessimistisch und rechnet mit anhaltend sinkenden Gewinnschätzungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pernod Ricard S.A. Neutral
Unternehmen:
Pernod Ricard S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
78,94 € 		Abst. Kursziel*:
14,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
76,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,91%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

