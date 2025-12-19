ArcelorMittal Aktie
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
|ArcelorMittal-Investition im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen
Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,35 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 119,773 ArcelorMittal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 636,39 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 18.12.2025 auf 38,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 363,64 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 29,06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
