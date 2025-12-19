ArcelorMittal Aktie

ArcelorMittal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687

ArcelorMittal-Investition im Blick 19.12.2025 10:03:56

CAC 40-Titel ArcelorMittal-Aktie: So viel hätte eine Investition in ArcelorMittal von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in ArcelorMittal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die ArcelorMittal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse ASX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,35 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 119,773 ArcelorMittal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 636,39 EUR, da sich der Wert einer ArcelorMittal-Aktie am 18.12.2025 auf 38,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 363,64 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete ArcelorMittal eine Marktkapitalisierung von 29,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

03.12.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
02.12.25 ArcelorMittal Hold Jefferies & Company Inc.
26.11.25 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG