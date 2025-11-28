Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

Engie (ex GDF Suez)-Investition im Blick 28.11.2025 10:03:43

CAC 40-Titel Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Engie (ex GDF Suez)-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Engie (ex GDF Suez)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 16,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Engie (ex GDF Suez)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,139 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 133,52 EUR, da sich der Wert eines Engie (ex GDF Suez)-Papiers am 27.11.2025 auf 21,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,52 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Engie (ex GDF Suez) zuletzt 52,96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images

