Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnender Pernod Ricard-Einstieg? 29.10.2025 10:04:44

CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,80 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,276 Pernod Ricard-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 808,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87,16 EUR belief. Mit einer Performance von -19,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,93 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.mehr Nachrichten