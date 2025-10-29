CAC 40-Titel Pernod Ricard-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pernod Ricard von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Pernod Ricard-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde das Pernod Ricard-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,80 EUR. Bei einem Pernod Ricard-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,276 Pernod Ricard-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.10.2025 808,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 87,16 EUR belief. Mit einer Performance von -19,15 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Pernod Ricard wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,93 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at