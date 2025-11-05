Pernod Ricard Aktie

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

Lohnendes Pernod Ricard-Investment? 05.11.2025 10:05:10

CAC 40-Wert Pernod Ricard-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pernod Ricard von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Pernod Ricard-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Pernod Ricard-Anteile via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 113,70 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Pernod Ricard-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 87,951 Pernod Ricard-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (83,52 EUR), wäre die Investition nun 7 345,65 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,54 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Pernod Ricard einen Börsenwert von 21,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

05.11.25 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.25 Pernod Ricard Outperform Bernstein Research
16.10.25 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 Pernod Ricard Neutral UBS AG
