Oracle Aktie

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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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25.06.2026 09:30:00

Can Oracle Become a $1 Trillion Company?

Oracle's (NYSE: ORCL) market cap almost reached $1 trillion in September of last year, but now, it has fallen to below $500 billion. Its fundamentals remain good amid the AI boom, but the company has laid off 13% of its workforce over the past year. Here's what all of those details mean for the stock. The layoffs came as Oracle accelerated its capital expenditures on artificial intelligence infrastructure.Following in the footsteps of numerous tech giants that are freeing up as much capital as possible for AI investments, it expects to spend $70 billion on capex in its current fiscal year, which ends in May 2027. So far, this strategy has yielded meaningful growth. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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