BBVA Aktie
WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835
|
06.03.2026 11:05:43
Carlos Torres Vila highlights BBVA’s record dividend to shareholders
BBVA Chair Carlos Torres Vila has addressed shareholders ahead of the Annual General Meeting to be held on March 20 in Bilbao, where “the main milestones of 2025 and the progress in our strategy” will be reviewed. In the video message, he underscored that BBVA will propose a cash dividend of €0.92 per share—“the highest in our history”—in the context of record earnings and after “another excellent year for BBVA,” marked by the combination of growth and profitability.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18,37
|-0,51%
