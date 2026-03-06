BBVA Aktie

BBVA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

06.03.2026 11:05:43

Carlos Torres Vila highlights BBVA’s record dividend to shareholders

BBVA Chair Carlos Torres Vila has addressed shareholders ahead of the Annual General Meeting to be held on March 20 in Bilbao, where “the main milestones of 2025 and the progress in our strategy” will be reviewed. In the video message, he underscored that BBVA will propose a cash dividend of €0.92 per share—“the highest in our history”—in the context of record earnings and after “another excellent year for BBVA,” marked by the combination of growth and profitability.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Nachrichten

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

mehr Analysen
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
23.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 18,37 -0,51% BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
