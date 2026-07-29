Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
|Einschätzung gesenkt
|
29.07.2026 17:31:38
Caterpillar-Aktie tiefrot: Analyst kritisch
Analyst Mircea Dobre von Baird argumentierte mit Blick auf die neue Einschätzung "Neutral", dass der lange Zeit förderliche Trend zum Ausbau von Rechenzentren an Fahrt verlieren könnte. Befürchtungen, dass die Bewertungen im KI-Bereich übertrieben wurden und die ausufernden Investitionen sich am Ende vielleicht nicht rechnen, hatten zuletzt bei KI-Profiteuren schon tiefe Spuren hinterlassen. Dazu zählt auch Caterpillar mit seinem Stromaggregate-Geschäft.
Der Analyst verwies dabei auch auf politische und regulatorische Risiken, da er einen Trend zu größer werdenden Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren auf Landes- und Kommunalebene beobachtet. Dobre befürchtet, dass der Auftragsbestand von Caterpillar darunter leiden könnte, sollten die größten Rechenzentrenbetreiber unter diesen Umständen weniger investieren.
/tih/edh/he
NEW YORK (dpa-AFX)
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