AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
05.11.2025 13:17:59
China Reportedly Bans Foreign AI Chips In State-Funded Data Centers In A Blow To Nvidia, AMD
This article China Reportedly Bans Foreign AI Chips In State-Funded Data Centers In A Blow To Nvidia, AMD originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
07.11.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwache Performance in New York: Dow Jones sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
07.11.25
|Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 643,00
|0,61%
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|199,38
|-4,08%
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.