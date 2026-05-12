NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.05.2026 06:00:13
China Seeks A.I. Independence, Weakening Trump’s Leverage
Before this week’s U.S.-Chinese summit, Beijing reached a milestone in its quest for technological self-sufficiency.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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13.05.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
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|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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