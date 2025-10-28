Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
28.10.2025 10:30:00
Cisco and G42 Deepen US-UAE Technology Partnership to Build Secure, End-to-End AI Infrastructure in the UAE
The announcement represents a significant step towards advancing secure AI infrastructure across UAE, aligned with the US-UAE AI Acceleration Partnership.
