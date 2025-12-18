Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
18.12.2025 20:11:11
Cognizant Expands Microsoft Deal To Scale Enterprise AI
This article Cognizant Expands Microsoft Deal To Scale Enterprise AI originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten
|
22:34
|Zuversicht in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20:04
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
18:02
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.12.25
|Microsoft-Aktie tiefer: Viele Nutzer planen wegen Windows-10-Support-Ende Geräte-Neukauf (dpa-AFX)
|
15.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
15.12.25
|Börse New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Microsoft and Amazon’s multibillion-dollar bets on India (Financial Times)