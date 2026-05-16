Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.05.2026 06:57:11
Consumers sue Amazon for not refunding Trump tariff costs
The lawsuit asserts claims of unjust enrichment and violation of Washington state’s consumer-protection lawWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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