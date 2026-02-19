Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
|
19.02.2026 22:32:42
Copart, Inc. Q2 Profit Declines
(RTTNews) - Copart, Inc. (CPRT) released earnings for second quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $350.73 million, or $0.36 per share. This compares with $387.40 million, or $0.40 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.6% to $1.121 billion from $1.163 billion last year.
Copart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $350.73 Mln. vs. $387.40 Mln. last year. -EPS: $0.36 vs. $0.40 last year. -Revenue: $1.121 Bln vs. $1.163 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
20.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
20.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
20.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26