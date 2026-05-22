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WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

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22.05.2026 15:25:01

CoreWeave vs. Nebius: Which Artificial Intelligence (AI) Infrastructure Stock Is a Better Buy in 2026?

As artificial intelligence workloads demand massive computing power, choosing between CoreWeave Inc. (NASDAQ:CRWV) and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) highlights the choice between scale and flexibility.These companies provide the specialized infrastructure needed to train and run modern AI models. CoreWeave focuses on massive-scale GPU clusters housed in data centers for the world's largest tech firms. Nebius also operates global data centers targeting the needs of AI hyperscalers as well as smaller businesses across a range of industries.CoreWeave operates as a cloud provider purpose-built for specialized tech stocks that require massive computing power for artificial intelligence. The company manages 43 data centers across North America and Europe, providing more than 850 megawatts of power to enterprise customers and AI builders. Its strategy relies heavily on large-scale partnerships, particularly with Microsoft, which accounted for approximately 67% of 2025 revenue. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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