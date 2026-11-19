Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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19.11.2026 20:30:03
CoreWeave vs. Nebius: Which Artificial Intelligence (AI) Stock Will Deliver Bigger Gains by 2028?
Neocloud providers CoreWeave (NASDAQ:CRWV) and Nebius Group (NASDAQ:NBIS) have been growing at a phenomenal pace thanks to their business model of renting out dedicated artificial intelligence (AI) data center capacity. However, the market has been skeptical about their prospects.
This explains why both Nebius and CoreWeave have pulled back substantially over the past six months. CoreWeave stock has lost 54% of its value during this period, while Nebius is down 46%. However, the market seems to be underestimating the potential of both AI infrastructure stocks.
We will closely examine the financial performance, prospects, and valuations of both companies in this article to see how much upside they can deliver over the next couple of years.
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