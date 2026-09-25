Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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25.09.2026 07:30:01
Costco Just Showed Why It's a Better Buy Than Walmart
Costco's (NASDAQ:COST)fourth-quarter earnings report after Thursday didn't do much to move the stock, as it was flat after hours. However, that may be more of a credit to the company's reliability than anything else, as Costco delivered another round of strong results, outperforming virtually every one of its retail peers.
At a time when consumers are feeling pressure from inflation and the high cost of living, Costco's comparable sales rose 6.7% adjusted for fuel prices and foreign exchange. Revenue in the quarter rose 11.1% to $95.7 billion, beating estimates at $94.89 billion.
On the bottom line, earnings per share rose 15% to $6.75, though it earned a $0.15 benefit from tariff refunds, equivalent to nearly $70 million.
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|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|21.08.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.24
|Walmart Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Walmart
|94,77
|0,23%
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