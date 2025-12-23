NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
24.12.2025 00:17:00
Could Investing $10,000 in Nvidia Make You a Millionaire?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been an incredible stock to own over its lifetime. Although it has become a household name for its artificial intelligence (AI) products in recent years, it has been developing powerful technology for decades. If you had invested $10,000 in its stock at different times, you could have been a millionaire or more today. For example, if you had invested $10,000 in Nvidia stock 10 years ago, you'd have $2.2 million by now, Dec. 22, 2025.Can Nvidia still make you a millionaire? Let's check it out.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
