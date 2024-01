Daimler Truck-Aktie stärker: Daimler Truck plant Import von grünem Wasserstoff - Holcim bestellt E-Lkw

Beide Unternehmen haben laut Mitteilung eine Absichtserklärung unterzeichnet, um den Aufbau einer entsprechenden Wertschöpfungskette zu prüfen. Die Vereinbarung sei "ein bedeutender Schritt" bei den Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr.

"Diese Vereinbarung hat das Potenzial, eine erhebliche Verringerung der CO2-Emissionen im Straßengüterverkehr in Europa zu ermöglichen", wird Masdar-CEO Mohamed Jameel Al Ramahi in der Mitteilung zitiert. "Unsere Initiative mit Masdar ist ein erster Schritt, um die Versorgung mit grünem Flüssigwasserstoff in Europa zu ermöglichen", ergänzte Martin Daum, CEO von Daimler Truck.

Masdar wurde 2006 gegründet und hat laut Mitteilung Projekte in mehr als 40 Ländern und mit einer Gesamtstromerzeugungskapazität von mehr als 20 GW (Gigawatt) entwickelt. Masdar hat weltweit in Projekte mit einem Gesamtwert von über 30 Milliarden US-Dollar investiert. Daimler Truck will sein gesamtes Angebot an Lkw und Bussen in seinen globalen Kernmärkten (Europa, USA, Japan) bis 2039 auf im Fahrbetrieb CO2-neutral umstellen.

Holcim will 1.000 Elektro-Lkw Actros bei Daimler Truck bestellen

Der Schweizer Baustoffproduzenten Holcim will 1.000 batterieelektrische Lkw eActros 600 bei Daimler Truck ordern. Ein entsprechende Absichtserklärung zum Kauf des Lkws mit einer Reichweite von etwa 500 Kilometern wurde unterzeichnet, wie aus der Mitteilung des DAX-Konzerns hervorgeht. "Der Umfang stellt die bislang größte geplante Einzelorder für den eActros 600 dar", so Daimler Truck. Ein Großteil der E-Lkw soll mit Siloauflieger für den Transport von Baustoffen wie Zement eingesetzt werden.

Daimler Truck will mit der Serienproduktion des eActros Ende 2024 starten. Die Batteriekapazität soll über 600 Kilowattstunden betragen. Der Lkw soll als Sattelzugmaschine sowie als Pritschenfahrgestell-Variante vom Band laufen.

Die Daimler Truck-Aktie bewegt sich im XETRA-Handel zeitweise 0,31 Prozent fester bei 32,45 Euro. Holcim-Titel fallen im Schweizer Handel derweil um 0,28 Prozent auf 63,62 Franken zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)