UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
30.12.2025 06:56:49
Das Powerplay der UBS-Spitze
An unliebsamen Überraschungen und Veränderungen mangelte es 2025 nicht. Auch der Finanzplatz Schweiz blieb davon nicht verschont. Aber drei Themen drückten dem Jahr den Stempel auf. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
