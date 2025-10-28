BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

Lukrative BMW-Investition? 28.10.2025 10:03:43

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BMW eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 75,52 EUR. Bei einem BMW-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,324 BMW-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BMW-Anteile wären am 27.10.2025 107,94 EUR wert, da der Schlussstand 81,52 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,94 Prozent angezogen.

Am Markt war BMW jüngst 49,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

