DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit dem BMW-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das BMW-Papier bei 75,52 EUR. Bei einem BMW-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,324 BMW-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen BMW-Anteile wären am 27.10.2025 107,94 EUR wert, da der Schlussstand 81,52 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,94 Prozent angezogen.

Am Markt war BMW jüngst 49,50 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at