DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Hannover Rück-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Hannover Rück-Aktie an diesem Tag bei 187,80 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Hannover Rück-Aktie investierten, hätten nun 53,248 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 225,80 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 023,43 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 12 023,43 EUR entspricht einer Performance von +20,23 Prozent.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 27,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at