Rentable Porsche Automobil-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Porsche Automobil-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Porsche Automobil-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,479 Porsche Automobil-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 34,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,96 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,04 Prozent eingebüßt.

Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

22.10.25 Porsche Automobil Hold Warburg Research
01.10.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
13.08.25 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
27.05.25 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel

Porsche Automobil Holding SE 35,47 1,34% Porsche Automobil Holding SE

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen am Mittwoch kaum vom Fleck. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

