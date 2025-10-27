Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
27.10.2025 10:04:55
DAX 40-Papier Porsche Automobil-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Porsche Automobil-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,35 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche Automobil-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,479 Porsche Automobil-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.10.2025 auf 34,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,96 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,04 Prozent eingebüßt.
Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Analysen zu Porsche Automobil Holding SEmehr Analysen
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.24
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.24
|Porsche Automobil Kaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|Porsche Automobil Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|03.10.24
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|14.08.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|27.05.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.25
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Porsche Automobil Holding SE
|35,47
|1,34%