Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Schlussendlich legte der DAX im XETRA-Handel um 0,28 Prozent auf 24 308,82 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,085 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,384 Prozent auf 24 332,85 Punkte an der Kurstafel, nach 24 239,89 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 24 348,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 185,84 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, einen Stand von 23 739,47 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 24 217,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, einen Wert von 19 463,59 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 21,39 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), Continental (+ 1,43 Prozent auf 65,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR), Siemens (+ 1,31 Prozent auf 246,80 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,27 Prozent auf 35,12 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Brenntag SE (-2,40 Prozent auf 49,17 EUR), MTU Aero Engines (-2,21 Prozent auf 380,50 EUR), Rheinmetall (-1,84 Prozent auf 1 731,50 EUR), Symrise (-1,83 Prozent auf 80,32 EUR) und QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,86 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 265,690 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Im DAX hat die Bayer-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Porsche Automobil-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,49 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at